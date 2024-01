Em ótima fase, Fortaleza BC faz dois jogos na Unifor; ingressos estão à venda

Carcalaion enfrentará União Corinthians e Caxias do Sul no ginásio da instituição. Ingressos já estão disponíveis

O Fortaleza Basquete Cearense atuará no ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor) em seus dois próximos jogos, contra União Corinthians-RS e Caxias do Sul-RS. As partidas, que ocorrerão nos dias 6 e 8 de dezembro, já possuem ingressos disponíveis no site www.bilheteriavirtual.com.br.

O duelo contra o União Corinthians será na quarta-feira, 6, às 19h30min. Os ingressos custam R$ 40 para arquibancada premium (R$ 20 a meia) e R$ 100 para o setor VIP (R$ 50 a meia). Foram liberados 500 check-ins na manhã de hoje, segunda-feira. O embate contra o Caxias do Sul será na sexta-feira, 8, no mesmo horário e com o mesmo valor para as entradas.