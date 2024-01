Seletiva para o Mundial de Doha: CFO recebe o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais

Funcionando como seletiva para o Mundial de Doha, que ocorre em fevereiro de 2024, o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais será realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE), que integra o complexo esportivo da Arena Castelão. O encontro entre os melhores atletas do país já está marcado e acontece entre os dias 4 e 10 de dezembro.



O local também recebe outras quatro disputas previstas para o mesmo período: a Taça Brasil, a Copinha Brasil, o Campeonato Brasileiro Júnior e o Campeonato Brasileiro Master. Ao todo, o evento conta com cerca de 300 atletas inscritos.



“O Ceará é o único estado do país a ter dois núcleos do projeto, e Fortaleza em especial já pode ser considerada um dos principais polos de formação de atletas do Brasil. São 112 jovens saltadores treinando diariamente no Centro de Formação Olímpica, com uma estrutura de alto nível à disposição. Por isso, nada mais natural que a edição 2023 da principal competição de saltos ornamentais do país seja realizada aqui”, explica o diretor executivo da Saltos Brasil, Hugo Parisi.