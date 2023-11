Em boa fase, Fortaleza BC terá sequência de três jogos em casa no NBB

O Carcalaion soma quatro vitórias em cinco jogos e segue com 80% de aproveitamento na competição. O próximo confronto será neste domingo, 12, diante do Unifacisa-PB

O próximo oponente do Fortaleza BC será o Unifacisa (PB), na manhã do próximo domingo, 12. Com um jogo a menos que o Carcalaion, o time paraibano ocupa o quinto lugar na tabela, com aproveitamento de 75%. Os ingressos para o confronto podem ser adquiridos pelo site da bilheteria virtual, nos supermercados da Rede Uniforça e na Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Com um bom início de temporada, o Fortaleza Basquete Cearense tem se destacado dentro e fora de casa. Em cinco jogos disputados no Novo Basquete Brasil (NBB), o time sofreu apenas uma derrota, diante do Paulistano, em São Paulo, em jogo da terceira semana da competição. Até o final de novembro, o Carcalaion receberá três adversários no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense, em sequência.

Em sua última partida, no domingo, 6, o tricolor cearense venceu o São Paulo por 86 a 70, na capital paulista. Dominante durante o jogo, o Carcalaion perdeu apenas o primeiro quarto por um ponto de diferença e venceu os quartos seguintes com folga no placar.

Somando 386 pontos na temporada, a equipe cearense ocupa o quarto lugar na tabela do NBB, com aproveitamento de 80%. O destaque do time tem sido o ala norte-americano Dexter McClanahan, cestinha da equipe com 77 pontos e média de 14.2 por jogo. Segundo o técnico do Fortaleza, Flávio Espiga, o bom rendimento do time é resultado do planejamento de pré-temporada e das escolhas para compor o novo elenco.

Em entrevista ao Esportes O POVO, Flávio Espiga ressaltou que apesar da boa fase do elenco, os atletas recém-chegados ainda estão em fase de adequação. “Eu acho que a adaptação deles tem sido boa, mas eu acredito que eles ainda estejam nessa fase de ambientação, isso nos dá uma projeção de conseguir melhorar ainda mais o nosso rendimento. Apesar das vitórias, a gente sempre tem algo a melhorar, e a adaptação deles dentro e fora da quadra faz parte disso”, declarou o técnico.

Por Lara Santos/Especial para O POVO