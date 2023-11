CBF divulga áudio do VAR da partida entre Fortaleza e Flamengo no Castelão

No lance principal, jogadores do Tricolor pediram falta em Lucas Sasha momentos antes do gol de Pedro. O árbitro de campo e o VAR entenderam como lance normal

A CBF divulgou, nesta terça-feira, 7, os áudios do VAR da partida entre Fortaleza e Flamengo, na Arena Castelão, que aconteceu no último domingo, 5. Na ocasião, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 e ficou na bronca com a arbitragem. O lance que gerou maior insatisfação dos cearenses aconteceu no primeiro gol do time carioca, quando os jogadores do Leão pediram uma falta em Lucas Sasha. O juiz de campo, Anderson Daronco, entendeu como choque normal e a decisão foi mantida pelos árbitros de vídeo.

A partida já caminhava para o intervalo quando o Rubro-Negro abriu o placar. No início da jogada, Luiz Araújo dividiu com Lucas Sasha e, na sequência, os visitantes marcaram um gol com Pedro. Os atletas do Tricolor do Pici pediram falta no camisa 88, mas o árbitro nada marcou.