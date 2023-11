Fortaleza BC vence São Paulo por 86 a 70 e embala quarta vitória em cinco jogos no NBB

A equipe cearense jogou com autoridade na casa do time paulista, venceu mais um confronto no NBB e segue ocupando a primeira parte da tabela de classificação

Embalado, o Fortaleza Basquete Cearense derrotou o São Paulo por 86 a 70 fora de casa e conquistou a quarta vitória em cinco jogos no NBB. Imponente, o Carcalaion dominou a equipe paulista ao longo da maior parte do confronto, vencendo em pontuação em três dos quatro tempos jogados. Com o triunfo, o time cearense segue figurando no topo da tabela.



A partida até começou equilibrada, com os donos da casa tentando se impor sobre a defesa do Fortaleza, que soube se portar bem e suportar as investidas iniciais. Nesta etapa do jogo, os donos da casa conseguiram vencer por um ponto, por 24 a 23. A reação do time cearense, porém, aconteceu de forma imediata.

No segundo quarto, o Fortaleza foi soberano e dominou por completo o São Paulo. Eficiente nos arremessos, o Carcalaion conseguiu abrir uma boa vantagem de pontos e venceu por 26 a 19, conquistando o triunfo parcial na primeira metade do duelo.