Técnico do Fortaleza BC destaca início com 100% de aproveitamento no NBB: "Performance muito boa"

Flávio Espiga, treinador do Fortaleza BC Crédito: Suellen Ladessa/Mogi

O Fortaleza Basquete Cearense superou o Bauru Basket-SP por 80 a 77 na noite da última terça-feira, 31, pelo NBB, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Estreando em casa nesta temporada, a equipe chegou a três vitórias em três jogos. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Flávio Espiga, técnico do Fortaleza BC, destacou a importância do início positivo e projetou expectativas para o torneio. >>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp O começo do time é melhor que o do certame passado, quando aconteceram três derrotas nos três primeiros duelos: contra Brasília-DF (casa), Flamengo-RJ (fora) e Paulistano-SP (casa). Os cearenses anotaram, no período, 195 pontos.

Com as três vitórias, o Carcalaion já tem um terço dos nove resultados positivos da temporada anterior. Flávio frisou que as expectativas são melhores do que no último campeonato. “O que vai diferenciar de uma temporada para a outra é o talento e o sacrifício de uma equipe. Uma entrega. Então, realmente, a nossa vontade é de fazer a melhor temporada de todos os tempos do basquete cearense”, pontuou. O atual cestinha do Fortaleza nesta edição do NBB é o ala estadunidense Dexter McClanahan, com 15,3 pontos de média por jogo. Em assistências, o armador brasileiro Cassiano lidera, com 4,3 por partida. Nos rebotes, a melhor média é do armador argentino Sebastian Orresta: 6,3.