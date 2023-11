Fortaleza BC estreia no NBB nesta semana; veja novidades do time para temporada

Com elenco reformulado para a edição 2023/2024 do campeonato nacional, Carcalaion espera bons resultados sob comando do técnico Flávio Espiga

O Fortaleza Basquete Cearense fará sua estreia pela 16ª temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) na próxima quarta-feira, 25, diante do Mogi Basquete-SP, às 20 horas, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP). A partida será transmitida ao vivo pelo YouTube do Canal GOAT.

O Carcalion deverá encarar o campeonato mais disputado. Após terminar a edição passada em 14º lugar, entre 16 equipes, o clube cearense renovou o elenco em busca de melhores resultados. Segundo o técnico Flávio Espiga, o time está "bem preparado para a estreia e para a temporada".

Durante o período de pré-temporada, o Fortaleza BC participou da 5ª edição do Torneio Integração, competição amistosa que visa a preparação para o NBB. O time perdeu os dois jogos que disputou, para Minas Tênis Clube e Unifacisa, campeão do torneio. Em entrevista ao O POVO, Flávio Espiga afirmou que os amistosos foram somente para observação e que os resultados estão dentro do esperado.