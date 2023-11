Fortaleza BC vence o Bauru Basket e segue com 100% na NBB

Fortaleza BC venceu o Bauru por 80 a 77 no NBB Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza

No último quarto, a equipe paulista venceu por 19 a 11, mas não conseguiu passar à frente no placar. Na equipe cearense, os destaques do jogo foram o ala Dexter McClanahan, com 16 pontos, seguido pelo armador Sebastian Orresta, com 15. Nesta quinta-feira (2), o time se reapresenta em preparação para o próximo confronto. A equipe de Flávio Espiga enfrentará o Paulistano, no próximo sábado (4), às 18 horas, em São Paulo. Por Lara Santos/Especial para O POVO