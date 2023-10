Fortaleza BC estreia com vitória no NBB contra Mogi-SP; veja detalhes da partida

O primeiro jogo oficial do Carcalaion com o elenco reformulado não iniciou com bom entrosamento da equipe, o que ofereceu vantagem ao adversário mineiro, que abriu dez pontos de vantagem e depois venceu o 1º quarto por 20 x 15.

Em sua estreia pela 16ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza BC venceu o adversário Mogi Basquete-SP na noite da última quarta-feira, 25, fora de casa, pelo placar de 65 x 63. Com a vitória, o time ocupa a sétima posição da tabela. O próximo jogo será contra o São José Basketball, em São José dos Campos (SP), nesta sexta-feira, 27, às 19h30min.

Quando a bola subiu no início do 2º quarto, o Carcalaion melhorou as jogadas de defesa e venceu por 22 x 19. No quarto seguinte, a equipe de Mogi saiu na frente e venceu por 15 x 13. No último quarto, o Fortaleza BC venceu a disputa com folga, por 15 x 9. O destaque da partida para o lado tricolor foi o armador argentino Sebastian Orresta, que liderou o número de pontos, rebotes e assistências.

Para o confronto da 2ª rodada, o time de Flávio Espiga enfrentará um adversário que estreou com derrota em casa para o Unifacisa. O São José Basketball foi vencido com o placar de 62 x 68.

Por Lara Santos/Especial para O POVO