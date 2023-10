Leão rumo ao Uruguai: veja fotos do embarque do Fortaleza para final da Sul-Americana

No início da tarde desta quarta-feira, 25, a delegação do Fortaleza viajou para Punta del Este, no Uruguai, onde disputará a final da Copa Sul-Americana. No último contato com jogadores, comissão técnica e dirigentes em solo cearense, os torcedores tricolores fizeram a festa na saída do Pici e na chegada ao aeroporto velho para prestar apoio.

O Tricolor desembarca no país vizinho na noite desta quarta. O duelo decisivo contra a LDU, do Equador, será no próximo sábado, 28, às 17 horas (de Brasília), no estádio Domingo Burgeño, em Maldonado.

Veja galeria de imagens do embarque do Fortaleza: