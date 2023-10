Fortaleza desembarca em Punta del Este para final da Copa Sul-Americana

Na cidade da final da Copa Sul-Americana, a delegação leonina seguiu para o Hotel Solanas, onde ficará hospedado até domingo, 29, dia posterior ao duelo contra a LDU, do Equador

O Fortaleza desembarcou no Aeroporto Internacional de Laguna del Sauce, em Punta del Este, no Uruguai, nesta quarta-feira, 25. Na cidade da final da Copa Sul-Americana, a delegação leonina seguiu para o Hotel Solanas, onde ficará hospedado até domingo, 29, dia posterior ao duelo contra a LDU, do Equador.

Nesta quinta-feira, 26, o Leão do Pici realizará o primeiro treino em solo uruguaio, no CT do Deportivo Maldonado. A atividade acontecerá às 16h30.

Na sexta-feira, 27, a equipe de cearense treinará às 10 horas no Hotel Solanas e, às 18 horas, irá ao Estádio Domingo Burgueño, palco da final, para realizar o reconhecimento do gramado. Antes, no local, o técnico Juan Pablo Vojvoda e o lateral-direito e capitão Tinga concederão entrevista coletiva pré-jogo.