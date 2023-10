Torcida do Fortaleza faz festa em embarque da equipe para final da Sul-Americana

O torcedores do Leão do Pici marcaram presença no entorno do Terminal de Aviação da capital cearense, o antigo aeroporto, para apoiar os jogadores antes do embarque para o Uruguai

Com o voo da delegação do Tricolor do Pici previsto para sair às 13 horas, os primeiros torcedores começaram a chegar por volta das 11 horas. À medida que o tempo passava, mais pessoas chegavam ao Terminal de Aviação de Fortaleza e o clima de euforia ia tomando conta.

A manhã desta quarta-feira, 25, foi de festa para a torcida do Fortaleza . Durante o embarque da equipe leonina para a disputa da final da Copa Sul-Americana, os torcedores tricolores lotaram o entorno do antigo aeroporto da capital cearense para dar o último incentivo aos atletas. O duelo diante da LDU-EQU está marcado para o próximo sábado, 28, às 17 horas, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Para reger a festa, a Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) enviou alguns integrantes da bateria. Além disso, os torcedores utilizaram bandeirinhas, fogos de artifícios e sinalizadores para pintar a rua de vermelho, azul e branco. Cânticos de apoio ao Leão do Pici também eram entoados.

O ritmo da torcida aumentou de forma considerável quando o ônibus da delegação do Leão chegou ao local de embarque. Os atletas desceram do veículo e, antes de entrar no Terminal de Aviação, puderam sentir de perto o clima e até ter contato com parte dos adeptos presentes. Marcelo Paz, presidente do clube, até foi presenteado por uma torcedora com a imagem de uma santa, enquanto alguns atletas registravam o momento e cantavam as músicas.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-10-2023: Torcedores acompanham o embarque do Fortaleza no antigo Aeroporto para a final da Sul-Americana no Uruguai. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-10-2023: Torcedores acompanham o embarque do Fortaleza no antigo Aeroporto para a final da Sul-Americana no Uruguai. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-10-2023: Torcedores acompanham o embarque do Fortaleza no antigo Aeroporto para a final da Sul-Americana no Uruguai. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-10-2023: Torcedores acompanham o embarque do Fortaleza no antigo Aeroporto para a final da Sul-Americana no Uruguai. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-10-2023: Torcedores acompanham o embarque do Fortaleza no antigo Aeroporto para a final da Sul-Americana no Uruguai. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A emoção era visível nos rostos dos jogadores e dos membros da comissão técnica do Fortaleza. O treinador Juan Pablo Vojvoda foi quem mais deixou transparecer o sentimento ao avistar a multidão de tricolores. Thiago Galhardo, Marinho e Caio Alexandre foram alguns dos atletas que mais entraram no ritmo dos torcedores e demonstraram empolgação.

A êxtase no ambiente era tanta que até mesmo um torcedor do Ceará, chamado José Nobre, marcou presença e revelou a torcida pelo título do Leão. “Sou (torcedor do Ceará) e vou torcer para eles (Fortaleza) ganharem. Eu acho que eles merecem, porque vieram lá da Série C e estão com um time muito bom. Acho que ela (LDU) vai perder agora para o Fortaleza. Vai ser um jogo duro, difícil. Vai ser Deus na cura. Eu vou torcer para o Fortaleza”, garantiu o alvinegro.