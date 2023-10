San Antonio Spurs x Dallas Mavericks na NBA: onde assistir e horário

A partida de hoje entre San Antonio Spurs e Dallas Mavericks marcará a estreia oficial de Victor Wembanyama na NBA; veja o horário do jogo e onde assistir. Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A NBA retornou nessa terça, 24, com apenas dois jogos de abertura, e nesta quarta acontecerá o restante das estreias, incluindo o jogo entre Spurs e Dallas, um clássico do Texas. As duas equipes se enfrentarão no AT&T Center, em San Antonio, hoje, 25, às 22h30min (horário de Brasília). Nos jogos iniciais de terça-feira, 26, o campeão Denver Nuggets teve sua cerimônia de entrega de anéis e venceu os Los Angeles Lakers. No outro jogo da noite, o Golden State Warriors, de Curry, perdeu em casa para o Phoenix Suns, de Kevin Durant.

As duas equipes da conferência oeste têm uma característica em comum. Tanto o Spurs quanto o Mavericks têm jogadores europeus como destaques. Do lado dos mandantes, a principal estrela é o estreante Victor Wembanyama; no Dallas, o astro é Luka Doncic. Ambos são símbolos da globalização da NBA, que hoje, pela primeira vez na história, tem jogadores de fora dos Estados Unidos como principais destaques. Entre eles, temos o atual MVP, Joel Embiid, e também o melhor jogador das finais, Nikola Jokic. Wembanyama, francês, e Doncic, esloveno, são jovens jogadores que continuam com essa tendência de jogadores de fora dos Estados Unidos que se destacam na liga. San Antonio Spurs: esperança no novo astro Escolhido na primeira escolha do draft de 2023, Victor Wembanyama é um pivô francês de apenas 19 anos e 2,24 metros de altura, o que faz com que ele chegue à NBA com a pretensão de se tornar a nova cara da liga. Caberá ao Spurs fornecer peças que possam ajudá-lo em seu desenvolvimento. Dallas Mavericks: momento da virada em Dallas Na temporada 2022/23, o time de Doncic acabou ficando de fora dos playoffs, o que levou seus torcedores a fazer a seguinte pergunta: "Quando será o momento em que Doncic elevará o patamar de sua equipe?"