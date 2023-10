Durant, LeBron e Curry estão prontos para reeditar 'Dream Team' nos Jogos de Paris

Os superastros da NBA Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry manifestaram, nesta segunda-feira (2), interesse em representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, para reeditar o Dream Team e buscar a quinta medalha de ouro consecutiva do basquete americano.

"Vou jogar nas Olimpíadas do ano que vem", disse à imprensa Durant (Phoenix Suns), que, na capital francesa, pode se transformar no primeiro americano a conquistar quatro ouros olímpicos no basquete.

LeBron James, líder histórico de pontos anotados na NBA, superastro do Los Angeles Lakers e medalhista de ouro em 2008 e 2012, foi mais discreto e sucinto, ao dizer simplesmente: "Sim, tenho interesse. Veremos o que acontece."