Pan 2023: Brasil vence Argentina no vôlei feminino e se aproxima da semifinal

No entanto, o time misto formado por Paulo Coco não desanimou frente a garra das hermanas e se manteve na ofensiva, fechando os três sets mesmo com algumas dificuldades impostas.

O jogo entre as seleções, que mantêm uma rivalidade conhecida pelo torcedor, foi acirrado em muitos momentos. As brasileiras dominaram em boa parte da disputa, mantendo a eficiência dos bloqueios e ataques, mas as argentinas também souberam crescer no jogo e não facilitaram para as rivais.

Sabrina foi o destaque da partida, com 15 pontos. A oposta também havia se destacado no jogo anterior, contra Cuba, ocasião em que o Brasil estreou no torneio. A levantadora Naiane também foi um dos nomes que se destacaram na partida de hoje.

Próximo jogo do time verde e amarelo será nesta segunda-feira, 23, contra Porto Rico, às 10h30min (de Brasília). Com as duas vitórias acumuladas, o Brasil só precisa ganhar um set amanhã para avançar na liderança do Grupo A, o que dará direito a vaga direta na semifinal.