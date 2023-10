Jogos Pan-Americanos 2023: modalidades, horário e guia completo

O evento acontece de quatro em quatro anos. A sede em que vai ocorrer os jogos é preestabelecida seis anos antes. Geralmente as américas do Sul, do Norte e Central revezam entre si.

O torneio é um dos mais importantes do mundo e reúne os países que fazem parte do continente americano para a disputa de várias modalidades esportivas.

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 começam no dia 20 de outubro, com uma cerimônia de abertura em Santiago, no Chile, onde será a sede do evento neste ano. O Pan segue até o dia 15 de novembro.

História dos Jogos Pan-Americanos



A ideia surgiu em 1932, quando representantes esportivos propuseram um torneio que envolvesse os países da américa. Dessa forma, no ano de 1940 ocorreu o I Congresso Esportivo Pan-Americano, em Buenos Aires, na Argentina, e ficou definido que os jogos iriam ocorrer dois anos depois na capital.

No entanto, com a Segunda Guerra Mundial, o evento não pode ser concretizado no ano estabelecido. Com o encerramento da guerra, em 1951, a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos foi realizado na capital da Argentina, e contou com a participação de 21 países, sendo o Brasil um deles. A anfitriã do torneio foi campeã em muitas modalidades.

Quatro anos depois, no ano de 1955, foi criada a a Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), que se tornou responsável pela a administração do evento. Foi estabelecido que os jogos deveriam ocorrer de quatro em quatro anos, mudando apenas os países sede e o número de modalidades e segue assim até hoje.

Jogos Pan-Americanos 2023: estreia do Brasil

A estreia do Brasil no evento acontece nesta quinta-feira, 19, mesmo que a abertura ocorra apenas no dia 20.