Brasil tem jogo tranquilo contra Cuba e estreia com vitória no Pan-Americano

O grupo comandado por Paulo Coco mostrou um bom desempenho logo no início do jogo. Time abriu vantagem e conseguiu vencer os dois primeiros sets executando bem fundamentos como bloqueio e ataque.

A seleção brasileira de vôlei feminino estreou com vitória nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Jogando pela primeira rodada do Grupo A, equipe passou com tranquilidade por Cuba na manhã deste sábado, 21, levando a melhor por 3 sets a 0. Parciais foram de 25x14, 25x16 e 25x14.

No terceiro set as cubanas reagiram e foram em busca da virada, dificultando para as brasileiras. Contudo, mesmo passando sufoco a equipe do Brasil soube lidar com a reação das adversárias e fechou o set.

A seleção brasileira, que recentemente garantiu a classificação para as Olimpíadas em Paris 2024, foi para o pan com um time misto.

O próximo jogo da seleção brasileira, que joga com um time misto, será neste domingo, 22, contra a Argentina, às 13h30min.