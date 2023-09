Uruguaio supera complicações físicas e se torna exemplo no Iron Macho 2023

Atleta tem uma história inspiradora e se tornou o primeiro kitesurfista com deficiência a participar do desafio

O uruguaio Rafael Pablo Guerra Gargano é um dos maiores exemplos de superação na edição do Iron Macho 2023. Com uma má formação nas pernas e mãos, que limitou sua locomoção até os quatro anos de idade, o atleta tem uma história inspiradora e se tornou o primeiro kitesurfista com deficiência a participar do desafio.

“Meu pai sempre me estimulou a brincar do que eu quisesse, sem me impor limites por conta da minha deficiência e pensar em tudo que passei pra estar hoje velejando em cima da água; é uma energia muito boa pra mim e que quero passar para as pessoas”, disse.



Nascido em Montevideo, ele ainda passou alguns anos da vida com um aparelho de metal da cintura para baixo. Com o passar do tempo, o hoje empresário do ramo de móveis e hotelaria foi aperfeiçoando suas habilidades, transformando suas limitações em desafios, nunca em limites.

Após ser goleiro jogando futebol na juventude, passou a praticar natação, motovelocidade, windsurf, até chegar a conhecer e comprar seu primeiro equipamento de kitesurf, em 2010.

Iron Macho 2023

Principal kitetrip do mundo em distância percorrida, o Iron Macho 2023 teve início no último dia 4 de setembro e terá duração até o dia 30. Em sua nona edição, kitesurfistas de mais de dez países, incluindo o Brasil, buscam alcançar a marca de 1,7 mil quilômetros percorridos.

No último dia 15, o downwind chegou ao litoral cearense e passou pelas praias de Canoa Quebrada, Futuro (Fortaleza), Cumbuco e Préa.