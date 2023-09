Rede Cuca sediará Campeonato de Basquete 3x3; saiba detalhes e como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de setembro, em uma das coordenações de esportes Cucas

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), promove a primeira edição do Campeonato de Basquete 3x3 da Rede Cuca. O torneio conta com inscrições gratuitas que podem ser realizadas até o dia 14 de setembro na coordenação de Esportes dos cinco equipamentos da Rede Cuca, localizadas na Barra, Pici, Mondubim, José Walter ou Jangurussu. As vagas são limitadas.

A competição está dividida em duas categorias: 14 a 18 anos e 19 a 29 anos. Os times podem ser masculinos ou femininos. Cada equipe pode inscrever até quatro atletas, sendo três titulares e um reserva. As partidas serão disputadas em formato de eliminatória simples, com um tempo de jogo de 12 minutos corridos, ou até que uma das equipes alcance a marca de 21 pontos.



Basquete 3x3: o que é?



O Basquete 3x3 é uma variação do basquete tradicional, jogado com equipes de três jogadores em vez de cinco. A quadra é menor, medindo aproximadamente 15 x 11 metros, com apenas uma cesta. Cada jogo é dividido em dois tempos de 5 minutos, ou até que uma equipe alcance 21 pontos.