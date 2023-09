Grupo de velejadores faz expedição de 2 mil km da Praia do Preá até o Amapá

Com equipamentos de kitefoil, quatro homens, incluindo um cearense, iniciaram o velejo no Rancho do Peixe, na praia do Preá, e pretendem ir até Oiapoque, no Amapá

Um grupo de velejadores iniciou nesta quarta-feira, 13, uma grande aventura pelos mares do Brasil. Saindo do Rancho do Peixe, na praia do Preá, os navegadores Marco Dalpozzo, Cesar Inácio, André Penna, em conjunto com o cearense Wandeson Sousa, pretendem ir velejando com equipamento de kitefoil até Oiapoque, no extremo norte do Amapá.

Nesse primeiro dia de viagem, os aventureiros já percorreram 74 quilômetros, quando chegaram a Camocim. A meta do grupo é alcançar Mairi, próximo a São Luís do Maranhão, até sábado, 16. Para isso, os velejadores devem finalizar o dia em Barra Grande. A quinta-feira deve ser dedicada a chegada até Ilha dos Poldros, para que então o caminho rumo a Mairi seja feito.

O trajeto até o final do desafio é bem mais longo, no entanto. Para ir até Oiapoque, que consideram o "fim do Brasil", Marco, César, André e Wandeson terão que velejar por mais de 2 mil quilômetros, tendo 26 cidades estabelecidas como parada. A meta do grupo é chegar na região norte até o dia 02 de outubro, quando devem finalizar a aventura na Ponta do Cabo Orange.