Denver Nuggets bate Miami Heat no jogo 5 e conquista primeiro título da NBA

Depois de bater vários recordes da franquia nesta temporada, o Denver Nuggets finalmente conquistou seu título da NBA na história. Nesta segunda-feira,12, a equipe derrotou o Miami Heat por 94 a 89 no jogo 5 das finais da liga norte-americana de basquete, fechou a série por 4 a 1 e levantou o troféu Larry O’Brien sob os olhares de seus torcedores na Ball Arena, em Denver.

Assim como aconteceu durante toda a temporada, o último jogo da final foi marcado por mais um grande desempenho de Nikola Jokic, que acumulou 28 pontos, 16 rebotes e 4 assistências. O "Joker", como é chamado pelos torcedores, foi eleito o MVP das finais. No outro lado, o destaque foi Jimmy Butler, com 21 pontos, 5 assistências e 3 rebotes.

Os Nuggets chegaram a abrir uma boa vantagem no último quarto, porém uma boa sequência de Miami, combinada com uma falta que gerou muita reclamação dos mandantes, permitiu a virada. Na reta final, Denver se recuperou e aproveitou de falhas dos adversários e voltou a ficar à frente. Faltando menos de um minuto, um passe errado deu aos donos da casa a vantagem de três pontos. O Heat tentou com Jimmy Butler, mas não conseguiu empatar.

O título, o primeiro de uma franquia do oeste desde 1979, coroa um ano incrível do Denver Nuggets. A equipe terminou a temporada regular na primeira posição da sua conferência, com 53 vitórias. No primeiro confronto dos playoffs, bateu o Minnesota Timberwolves por 4 jogos a 1. Nas semifinais, deixaram o Phoenix Suns para trás com um placar de 4 a 2. Contra os Los Angeles Lakers, de Lebron James, na final da conferência venceram com a quantidade mínima de jogos.

O Miami Heat, que já venceu a NBA três vezes, ficou com o vice-campeonato pela quarta vez em sua história. Antes desta temporada, foram derrotados nas finais de 2011, 2014 e 2020.