Seleção masculina de vôlei vence EUA e encerra primeira semana da Liga das Nações com 3 vitórias e 1 derrota

A Seleção Brasileira masculina de vôlei vem mostrando bom desempenho pela Liga das Nações 2023, disputada em Ottawa, no Canadá. Neste domingo, 11, a equipe venceu os Estados unidos por 3 sets a 1, com parciais de (25/19, 21/25, 25/15 e 25/21. Agora, nas quatro partidas que disputou, o time conseguiu três vitórias e uma derrota.

Renan Dal Zotto, treinador do time, exaltou o desempenho de seus comandados, citando a semana difícil pela qual seu time passou. O treinador disse ver ainda margem para melhora. O próximo jogo será frente à Bulgária, às 15h30 (de Brasília) do dia 20 de junho, na França.

"Fechamos a primeira semana do torneio com jogos extremamente difíceis, clássicos contra Argentina, Cuba e Estados Unidos. Acho que a gente sai daqui com saldo positivo, com três vitórias. O importante é o time crescendo durante a competição, vários garotos com chance efetiva de jogar. A gente sai bastante satisfeito, mas com a certeza de que ainda tem espaço para melhorar também".

