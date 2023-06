Brasil brilha e conquista ouro no individual e por equipes no Pan-Americano de Ginástica Rítmica

Nas disputas de conjuntos, o Brasil levou a melhor no geral e nas finais das séries simples e mista. No individual geral, formou uma dobradinha, com Bárbara Domingos e Geovanna Santos

O Brasil apresentou um domínio praticamente absoluto no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, em Guadalajara, no México, encerrado neste domingo, 11.

Nas disputas de conjuntos, no adulto, o Brasil levou a melhor no geral e nas finais das séries simples e mista. No individual geral, o Brasil formou uma dobradinha, com Bárbara Domingos (127.950) e Geovanna Santos, a Jojô (123.950), conquistando ouro e prata. As duas superaram a norte-americana Evita Griskenas, que foi finalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Os objetivos principais também foram cumpridos: o Brasil, por ter sido o campeão por equipes nas disputas individuais, poderá enviar duas ginastas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, e classificou duas atletas em Guadalajara para os Jogos Pan-Americanos de Santiago e para o Mundial de Valencia. Como Maria Eduarda Alexandre foi campeã no individual geral nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cáli-2021, também está garantida.

Nos aparelhos, Bárbara conquistou ouro na fita e nas maças e foi prata no arco. Geovanna foi campeã no arco e ainda conquistou a prata na bola e na fita e o bronze nas maças.

No juvenil, o Brasil também conquistou ouro em todas as disputas: geral, cinco bolas e cinco cordas. No individual, Keila Santos obteve o bronze no arco.

Resultados do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica:

INDIVIDUAL GERAL – ADULTO

1) BÁRBARA DOMINGOS – BRASIL – 127.950

2) GEOVANNA SANTOS – BRASIL – 123.950

3) Evita Griskenas – EUA – 123.100

COMPETIÇÃO POR EQUIPES – GR INDIVIDUAL

1) BRASIL – 251.900

2) EUA – 239.100

3) Canadá – 223.050

FINAL – ARCO

1) GEOVANNA SANTOS – BRASIL – 32.900

2) BÁRBARA DOMINGOS – BRASIL – 32.800

3) Evita Griskenas – EUA – 32.650

FINAL – BOLA

1) Marina Malpica – México – 31.900

2) GEOVANNA SANTOS – BRASIL – 31.600

3) Alexandria Kautzman – EUA – 31.100

FINAL – MAÇAS

1) BÁRBARA DOMINGOS – BRASIL – 31.100

2) Alexandria Kautzman – EUA – 30.700

3) GEOVANNA SANTOS – BRASIL – 30.450

FINAL – FITA

1) BÁRBARA DOMINGOS – BRASIL – 32.550

2) GEOVANNA SANTOS – BRASIL – 31.300

3) Tatiana Cocsanova – Canadá – 30.200

CONJUNTOS – GERAL – ADULTO

1) BRASIL – 60.850

2) México – 58.200

3) EUA – 51.300

FINAL – CONJUNTOS – 5 ARCOS – ADULTO

1) BRASIL – 35.150

2) México – 31.300

3) EUA – 27.750

FINAL – CONJUNTOS – SÉRIE MISTA – ADULTO

1) BRASIL – 30.000

2) México – 28.050

3) Canadá – 25.150

CONJUNTOS – JUVENIL

FINAL – 5 BOLAS

1) BRASIL – 28.300

2) EUA – 27.050

3) México – 26.300

FINAL – 5 CORDAS

1) BRASIL – 25.750

2) México – 25.150

3) EUA – 23.550

FINAL – ARCO – JUVENIL

1) Rin Keys – 30.500

2) Erika Rusak – 28.900

3) Keila Santos – 26.600