Fortaleza recebe evento de X1 de futebol no Centro de Formação Olímpica

Competição acontece no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO) nesta sexta-feira, 26, a partir de 18 horas

Cinturão, card de cinco confrontos, bola, traves e o objetivo de fazer gols. Modalidade que mistura futebol e MMA no estilo um contra um acontecerá em Fortaleza. O X1 Brazil será no Centro de Formação Olímpica (CFO), nesta sexta-feira, 26, a partir de 18 horas. Os interessados em acompanhar o evento presencialmente devem levar 1kg de alimento não perecível.



As partidas consistem em confronto de um contra um, com o objetivo de passar por seu oponente e anotar o gol do outro lado. O campo é no padrão society e os dois competidores contam com goleiro. Os jogos têm duração de 15 minutos e utilização de VAR.



Daniel Coringa e Kaká, dois nomes famosos do mundo do X1, fazem o confronto principal. A premiação para o vencedor é de R$ 50 mil. “Minhas expectativas são altas e pretendo conquistar o cinturão. O evento será maravilhoso e espero ter a torcida ao meu lado nesta batalha”, ressalta Coringa. “A preparação está muito forte e tenho confiança de que vai dar tudo certo. Estou bem treinado e preparado para todos os desafios”, pontua Kaká.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com card semelhante aos do MMA, o evento terá cinco confrontos e dez competidores em ação. Os três últimos jogos terão a transmissão da Cazé TV, no Youtube e na Twitch. A abertura dos portões do CFO acontecerá às 17h30min.



“A modalidade X1 resgata a essência do futebol brasileiro, aquele da rua, da várzea. A X1 Brazil chega visando proporcionar uma excelente estrutura para craques de todas as regiões do país brilharem. Estamos preparando um grande evento para o dia 26 de maio em Fortaleza, com os principais confrontos da modalidade”, exalta Davi Oliveira, Gestor de Projetos da X1 Brazil.



No total, serão R$ 140 mil em prêmios distribuídos pela Esportes da Sorte, patrocinadora master do evento.