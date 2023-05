Cearense Isabela Sousa avança às quartas de final de etapa no Chile do Mundial de Bodyboarding

A bodyboarder cearense Isabela Sousa, 31, está em Antofagasta, no Chile, disputando a segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding. Pentacampeã do mundo na modalidade, ela busca a sexta taça da categoria e já está classificada para as quartas de final.

A atleta não havia disputado a primeira fase do torneio, sediado no Espírito Santo, por falta de apoio financeiro, por isso iniciou a disputa em oitavo lugar geral. Isabela, no entanto, segue sendo uma das principais candidatas a levar o título, tendo sido a líder do ranking no ano passado.

Após o aporte da Ftrade Brasil, empresa especializada no segmento de Comércio Exterior e que vem se notabilizando por patrocinar os circuitos cearenses, Isabela teve condições de iniciar a disputa pelo hexacampeonato mundial.

A 11ª edição do Antofagasta Bodyboard Festival é responsável pela distribuição das maiores pontuações e volume financeiro de premiação de todo o Circuito Mundial IBC 2023, sendo considerada uma das mais importantes.