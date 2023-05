Atual campeão mundial, cearense Victor Hugo conquista título brasileiro de jiu-jitsu

Destaque do jiu-jitsu, o cearense Victor Hugo sagrou-se campeão brasileiro neste domingo, 7. O atual bicampeão mundial conquistou as medalhas na faixa preta nas categorias Peso-pesadíssimo e Absoluto. A competição aconteceu entre os dias 29 de abril e 7 de maio, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri-SP.



“Eu tive uma performance muito boa. Vim com a cabeça muito boa acho que a atmosfera é muito boa. Lembrei dos tempos de faixa azul quando eu competia. Lembrei de quando eu assistia da arquibancada as disputas da faixa preta com o sonho de competir. Hoje foi o meu dia, sonhei muito estar ali, queria dar o melhor, dar um show para a galera que lotou o ginásio. Tinha visualizado esse momento anos atrás e hoje chegou o meu dia. Experiência única estar lutando novamente o brasileiro e agora de faixa preta experienciando essa energia incrível no ginásio”, destacou o lutador em entrevista à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) após as conquistas.



Victor Hugo disputou oito lutas e venceu sete delas por finalização. Na final do absoluto derrotou Pedro Elias (Frates JJ), Wellington Alemão (Frates JJ) e Pedro Bombom (GFTeam). Na grande final superou Victor Honório. Na última luta da Peso-pesadíssimo, finalizou Cleyton Flores (Team Cruz BB) com um mata-leão.



Campeão das últimas duas edições do Mundial como faixa preta na categoria super-pesado (acima de 100kg), o cearense defenderá o título em junho. “Fazia dois anos que eu não competia no Brasil. Foi muito bom lutar aqui. Em menos de um mês tem o Mundial, acho que estou recarregado para o Mundial. As expectativas são as melhores. Tive oito lutas aqui, finalizei sete. Mostrei que estou trabalhando e espero no Mundial mostrar ainda mais”, ressaltou Victor Hugo.



Conheça Victor Hugo



Victor Hugo começou no jiu-jitsu aos 14 anos, em 2012, na academia DBK no Centro de Fortaleza. Foi aluno do Professor Ricardo Costa até 2016, quando obteve nos Estados Unidos o primeiro título mundial nas categorias adulto, faixa-roxa, peso e absoluto.



Logo após a conquista, recebeu o convite para morar nos EUA como bolsista da Universidade do jiu-jitsu da equipe Ribeiro Jiu Jitsu. Na época, Victor Hugo estudava nutrição, mas decidiu seguir seu sonho de se tornar um competidor profissional. Atualmente, além de atleta, é professor da equipe Six Baldes.