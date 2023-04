Alcaraz vence Tsitsipas e é bicampeão do ATP de Barcelona

O jovem Alcaraz, de 19 anos, primeiro cabeça-de-chave no torneio, só enfrentou algumas dificuldades no início

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu o grego Stefanos Tsitsipas (5º) com autoridade por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, neste domingo, 23, e conquistou o bicampeonato do ATP 500 de Barcelona.

O jovem Alcaraz, de 19 anos, primeiro cabeça-de-chave no torneio, só enfrentou algumas dificuldades no início, mas logo encontrou uma forma de agredir o grego com seu jogo, principalmente com uma boa coleção de 'drop shots', um de seus lances preferidos.





