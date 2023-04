Julia Soares brilha com dois ouros no Troféu Brasil de ginástica

A atleta do Cegin-PR faturou duas medalhas de ouro na competição disputada no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju

Julia Soares foi a grande estrela neste domingo, 16, no segundo dia do Troféu Brasil de ginástica. A atleta do Cegin-PR faturou duas medalhas de ouro na competição disputada no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju.

O primeiro ouro veio na disputa da trave, completando uma apresentação de alto nível com nota 13.100. Lorrane Oliveira (Flamengo), com 12.300, e a jovem Rafael Oliva, do Grêmio Náutico União (12.133), completaram o pódio.

Depois, Julia foi a melhor no solo e garantiu o título com a nota 13.067. "Fiquei muito feliz com os meus resultados de hoje. Na trave, fiz uma série melhor, mais limpa. No solo, cometi alguns erros, acho que vim com muita explosão e acabei dando um passo pra fora. No final, acho que esses resultados fizeram transparecer o meu trabalho e o da minha equipe. E quero agradecer o apoio do público, que vibrou muito e estava sensacional", destacou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira os principais resultados do Troféu Brasil:

SALTO SOBRE A MESA



1) Yuri Guimarães – Agith-SP – 14.583



2) Diogo Soares – Flamengo – 14.517



3) Caio Souza – Minas Tênis Clube – 14.516

PARALELAS



1) Bernardo Actos Miranda – Minas Tênis Clube – 13.633



2) Caio Souza – MTC – 13.533



3) Tomás Florêncio – Agith – 13.333

TRAVE



1) Julia Soares – Cegin-PR – 13.100



2) Lorrane Oliveira – Flamengo – 12.300



3) Rafaela Oliva – Grêmio Náutico União – 12.133

SOLO



1) Julia Soares – Cegin – 13.067



2) Rafaela Oliva – Grêmio Náutico União – 12.500



3) Gabriela Barbosa – Pinheiros – 12.200

BARRA FIXA



1) Patrick Correa – Pinheiros – 13.633



2) Lucas Bitencourt – Minas – 13.600



3) Yuri Guimarães – Agith – 13.267.