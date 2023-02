Com parceira chinesa, Luisa Stefani conquista título do WTA 500 de Abu Dhabi

Luisa Stefani conquistou, ao lado da chinesa Shuai Zhang, o título do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A dupla derrotou a japonesa Shuko Ayoama e a taiwanesa Hao Chan por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 10/8.

É CAMPEÃÃÃÃÃÃÃ!



Luisa Stefani e Shuai Zhang são campeãs do WTA 500 de Abu Dhabi !



Vitória de virada sobre Shuko Aoyama e Hao-Ching Chan por 2 a 1 (3/6, 6/2 e 10/8).



Mais um título pra conta! pic.twitter.com/igPHziiOgv — Time Brasil (@timebrasil) February 12, 2023

"Ótima vitória. Estou muito feliz com mais um título, principalmente nesta semana cheia de jogos duros. A final não foi diferente. Começamos 4 a 0 abaixo e fomos buscando alternativas e melhorando até o final da série. No segundo set, já estávamos melhores, com boa energia e colocando boa pressão nas adversárias. No super tie-break, começamos abaixo, voltamos e fomos mais agressivas e firmes até o final. Excelente vitória", celebrou Luisa.

"Foi incrível jogar com a Shuai. O jogo dela complementa bem meu estilo, aprendi bastante com ela e o treinador. Ela devolve muito bem, é experiente e tem ótima visão de jogo. Semana que vem, em Doha, estamos em novas duplas e vamos jogar uma contra a outra logo na primeira rodada, mas é assim o circuito", concluiu.

A paulistana soma sua 19ª vitória consecutiva. Ela vem de título no WTA 125 de Montevidéu, ao lado da carioca Ingrid Martins. Começou a temporada 2023 vencendo dois jogos pelo Brasil na United Cup, com Rafael Matos. Depois, ganhou o torneio de Adelaide com a americana Taylor Towsend e, na sequência, foi campeã de dupla mista do Australian Open ao lado de Matos. Agora, somou mais quatro vitórias em Abu Dhabi.

Luisa ficou um ano parada após sofrer lesão no joelho na semi do US Open 2021 e, desde a volta, joga seu nono campeonato, com sexta conquista. Neste retorno, ganhou os torneios de Chennai, Guadalajara, Montevidéu, Adelaide, Australian Open (mistas) e Abu Dhabi. Disputou, portanto, 33 partidas e venceu 30.

Pelo triunfo em Abu Dhabi, Luisa subirá seis posições no ranking mundial de duplas e será a 30ª colocada na lista desta segunda-feira. O próximo compromisso é o WTA 500 de Doha, no Catar, em parceria com a cazaque Anna Danilina.