Ferroviário bate Maracanã por 2 a 0 e sai na frente por vaga na semi do Cearense

Em uma partida com dois tempos distintos, Ferroviário sofre na etapa inicial, mas encontra o caminho das redes no segundo tempo

O Ferroviário venceu o Maracanã, pelo placar de 2 a 0, na tarde deste sábado, 11, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida foi válida pelas quartas de final do Campeonato Cearense 2023. Com a vitória, o Tubarão da Barra poderá perder por até um gol de diferença no jogo da volta, que ainda conquistará a vaga na semifinal do estadual.

Em uma partida com dois tempos distintos, o Maracanã teve diversas chances de abrir o placar durante o primeiro tempo. Já o Ferroviário suportou a pressão na etapa inicial e balançou as redes duas vezes no segundo tempo, com gols de Alisson e Erick Pulga.

O Ferrão volta a campo na próxima terça-feira, 14, quando vai a Maceió enfrentar o CSA, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em confronto válido pela Copa do Nordeste.

O jogo de volta entre Ferroviário e Maracanã acontece apenas no próximo dia 25 de fevereiro, às 16h, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O vencedor do confronto avança para a semifinal do Campeonato Cearense, e terá o Fortaleza como adversário.

O JOGO

Com os termômetros marcando 30°C no momento do apito inicial da partida, Ferroviário e Maracanã fizeram um primeiro tempo intenso. O Tubarão da Barra bem que tentou tomar as rédeas do jogo nos minutos iniciais, mas foi o Azulão que começou assustando.

Logo aos nove minutos, em cobrança de falta que parecia despretensiosa, Dinde arriscou de muito longe e acertou a trave do goleiro Douglas. Cinco minutos depois, mais uma vez, Dinde quase abriu o placar para o Maracanã. O camisa 7 do Azulão tentou a finalização da entrada da área, a bola desviou na defesa coral e, por muito pouco, não encobriu o goleiro do Ferrão.

Aos 21 minutos, a equipe da Região Metropolitana criou mais uma oportunidade. Renezinho foi acionado dentro da área e buscou acertar o ângulo esquerdo do goleiro Douglas, mas a bola acabou se perdendo pela linha de fundo.

Diante do domínio do Maracanã, o Ferroviário criou sua primeira grande chance somente aos 25 minutos. Após cruzamento de Negueba, o goleiro Rayr afastou mal, a bola sobrou para Zé Carlos, sem goleiro, mas o lateral acabou errando o alvo. O chute quase virou um passe, já que Deizinho quase empurrou a bola para o fundo das redes.

A última chance de tirar o zero do placar na etapa inicial foi do Maracanã. Aos 42 minutos, Zé Augusto avançou pela ponta direita, ganhou da defesa coral na velocidade, o goleiro Douglas chegou a intervir na progressão do jogador do Azulão, mas acabou soltando a bola. Já desequilibrado, Zé Augusto ainda tocou na bola, que só não entrou devido a intervenção do zagueiro Alisson, que salvou em cima da linha.

O início da segunda etapa apresentou um jogo mais cadenciado. Com a partida mais lenta, foi por meio da bola parada que o Ferroviário encontrou o caminho do gol. Aos nove minutos, em cobrança de escanteio, Wesley encontrou o zagueiro Alisson, que testou firme a bola para o fundo das redes.

Aos 20 minutos da etapa final, Erick Pulga ampliou o marcador. Após rápida troca de passes na ponta direita de ataque do Ferrão, Wesley cruzou rasteiro para Pulga, com liberdade, marcar o segundo gol do Tubarão da Barra.

Com a vantagem no placar, o Ferroviário administrou a vitória sem maiores problemas. O Maracanã já não encontrava espaços para assustar o Ferrão. O Azulão apostava em cruzamentos na área, mas não obteve sucesso. Sem maiores emoções, a segunda etapa terminou com o 2 a 0 no placar.

Ficha Técnica



Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Rodrigo Negaba (Wesley), Alisson, Éder Lima e Zé Carlos (Roni Lobo); Lincoln, Felipe Guedes e Matheus Lima (Vinícius Paulista); Deizinho (Willian Alves), Erick Pulga (Kiuan) e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Maracanã

4-3-3: Rayr; Zé Augusto, Igor Ribeiro, Guilherme, Talys; Michel, Dinde, Patuta; Romarinho, Renezinho (Veraldo), Hudson. Técnico: Junior Cearense

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 11/02/2023

Horário: 16h

Árbitro: Renato Pinheiro

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Fernando da Silva Sousa

Cartões amarelos: Patuta (Maracanã), Hugo (Ferroviário), Igor Ribeiro (Maracanã), Matheus Lima (Ferroviário), Wesley (Ferroviário), Lincoln (Ferroviário), Veraldo (Maracanã) e Kiuan (Ferroviário)

Gols: 9min/2T - Alisson (Ferroviário); 20min/2T - Erick Pulga (Ferroviário)

