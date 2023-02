Após semana livre, Fortaleza busca voltar a vencer na temporada contra o Bahia

O Leão do Pici teve cinco dias de treinamentos para se preparar para o duelo diante da equipe baiana, que ocorre na noite de terça-feira, 14, em Salvador, pela Copa do Nordeste

Buscando se recuperar na temporada após duas derrotas consecutivas, o Fortaleza terá um importante desafio pela frente. Na noite de terça-feira, 14, mais precisamente às 21h30min, o Leão do Pici encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA. O duelo é válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste de 2023.

Pela primeira vez na temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem uma semana inteira livre de jogos para treinar e recuperar fisicamente os atletas mais desgastados. O último compromisso do escrete vermelho-azul-e-branco foi no dia 7 de fevereiro (terça-feira), data em que perdeu para o Ceará por 2 a 1 pelo Campeonato Cearense.

Contando com a atividade de apronto desta segunda-feira, 13, que acontece no Centro de Excelência Alcides Santos por volta das 8 horas, o Tricolor do Pici terá cinco dias de treinamentos na capital cearense antes de viajar para Salvador. Os atletas também tiveram direito a uma folga, na última quinta-feira, 9.

Vojvoda terá quase todo o elenco à disposição para o duelo de terça-feira, com exceção de dois atletas: Moisés, que se recupera de cirurgia após fratura no 5º metatarso do pé direito, e Lucas Crispim, com lesão muscular na parte posterior da coxa. Portanto, a dupla não estará com o restante da delegação no embarque para Salvador, que acontece na manhã de amanhã.

Por outro lado, o comandante argentino ganhou dois importantes reforços para ocupar as lacunas. O meia Calebe, comprado por R$ 6 milhões junto ao Atlético-MG, e o atacante Guilherme, emprestado pelo Grêmio, já estão regularizados no BID e treinam no Pici desde a última quinta-feira, 9. Portanto, a dupla pode ser novidade entre os relacionados para o jogo contra o Bahia.

Importância do jogo contra o Bahia

Além da rivalidade entre Fortaleza e Bahia, por ser um duelo considerado como clássico regional, a partida ganhou ares de decisão para os cearenses por conta dos últimos resultados na temporada. O time de Vojvoda vem de derrotas para ABC e Ceará, o maior rival. Em ambas as partidas, a equipe leonina sofreu gols no começo e precisou correr atrás do placar, mas sem sucesso.

Portanto, o elenco do Tricolor do Pici terá de dar uma resposta rápida aos torcedores, que cobram atuações melhores nesta altura da temporada. A proximidade do jogo de estreia na Copa Libertadores da América também faz o nível de cobrança para com os atletas aumentar.

Se o Fortaleza está pressionado, com o Bahia a situação não é diferente. O Esquadrão de Aço ainda não conquistou nenhuma vitória na Copa do Nordeste. Nos dois primeiros jogos, o time baiano perdeu para o Sampaio Corrêa e empatou com o Ferroviário. Portanto, a necessidade de uma vitória sobre o Leão do Pici aumentou.

Ciente da situação do Bahia, Thiago Galhardo concedeu entrevista coletiva na sexta-feira, 10, e alertou: “O início do Bahia na Copa do Nordeste não foi bom, com uma derrota e um empate. Tenho certeza que eles vão lotar o estádio e nós temos que saber jogar. Em um jogo desse você tem que segurar os 15/20 primeiros minutos, que é o ímpeto da torcida. Depois sim começa a igualar fisicamente e tecnicamente.”

