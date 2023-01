Grego que ajudou Vanderlei Cordeiro de Lima morre aos 71 anos

Aos 71 anos, Polyvios Kossivas morreu na última semana, na Grécia. O grego ficou conhecido mundialmente na maratona dos Jogos Olímpicos Atenas 2004. Na ocasião, ele ajudou o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. A morte foi comunicada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) nesta quarta-feira, 25.

Relembre o episódio

Durante a maratona, Polyvios viu que Vanderlei, então líder da corrida, havia sido derrubado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan. Com isso, o grego invadiu a pista, empurrou o agressor e permitiu que o brasileiro continuasse na prova para terminar na terceira posição e conquistar a medalha de bronze.

Ainda em 2004, meses depois dos Jogos Olímpicos de Atenas, Polyvios Kossivas esteve no Rio a convite do COB e foi homenageado no Prêmio Brasil Olímpico daquele ano. Durante a premiação, o grego subiu ao palco, reencontrou Vanderlei Cordeiro de Lima pela primeira vez desde o episódio na Grécia, e recebeu o troféu das mãos do maratonista.

"Naquele momento, Polyvios Kossivas se transformou em um herói do esporte olímpico nacional, por uma atitude que é lembrada e reverenciada até hoje no Brasil e no mundo. O COB lamenta a morte de Polyvios e gostaria de transmitir o mais profundo sentimento aos seus familiares", afirmou o Presidente do COB, Paulo Wanderley.

