Tsitsipas e Khachanov passam pelas quartas de final no Aberto da Austrália

A terça-feira da chave masculina individual do Aberto da Austrália não revelou surpresas. Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas cumpriram o favoritismo e avançaram às semifinais do primeiro Grand Slam da temporada.

Cabeça de chave número 3 do torneio, Stefanos Tsitsipas passou pelo tcheco Jiri Lehecka, considerado uma grande surpresa em Melbourne. Focado em quadra, o grego não deu chances ao rival e fechou o jogo em três sets, parciais de 6/3, 7/6(2) e 6/4.

No outro confronto do dia, Karen Khachanov, 18º cabeça de chave, superou Sebastian Korda, 29º favorito do torneio. O norte-americano conseguiu atuar bem em dois sets, mas no terceiro sentiu uma lesão no pulso e abandonou o jogo quando tinha um placar desfavorável de 7/6(5), 6/3 e 3/0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na semifinal, Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas vão se enfrentar em busca da vaga na decisão. Os outros semifinalistas sairão dos seguintes confrontos desta quarta-feira: Tommy Paul x Ben Shelton e Novak Djokovic x Andrey Rublev.

Tags