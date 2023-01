Luisa Stefani e Rafael Matos avançam às semis do Aberto da Austrália

Luisa Stefani, número 34 do mundo de duplas, e Rafael Matos, 29º no masculino, tiveram mais uma grande atuação e, jogando na quadra central da Rod Laver Arena, avançaram às semifinais do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. A dupla derrotou, na noite da última segunda-feira, 23, os tenistas da casa, John-Patrick Smith e Lizette Cabrera, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Foi a quinta partida dos brasileiros e a quinta vitória no torneio. Eles venceram os dois jogos juntos pela United Cup, em Brisbane, defendendo o Brasil na competição por equipes e, agora, somam três triunfos em Melbourne.

Em busca da vaga na grande final, Luisa Stefani e Rafael Matos enfrentam outra dupla local, que sai do duelo entre Marc Pollmans/Olivia Gadecki e Jason Kubler/Madison Inglis, em jogo programado para a madrugada desta terça-feira.

Luisa comemora retorno a Grand Slam e jogo em quadra central

"Estou muito feliz, nesse grande cenário, poder estar de volta a um Grand Slam e a este, que é o meu favorito. Para nós é um sonho realizado jogar nessa quadra central . Essa atmosfera é muito divertida. Queremos seguir adiante. Ainda não acabou", destacou a tenista.

Além disso, Luisa apontou a importância da dupla ter chegado entrosada após os jogos da United Cup em Brisbane, também na Austrália.

"A United Cup foi um momento importante de podermos jogar pela primeira vez e competir por equipes em um ambiente com o time. Foi o perfeito cenário podermos jogar alguns jogos juntos e nos ajudou bastante", completou.

