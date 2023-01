Aline Rocha conquista título mundial de esqui cross-country paralímpico e faz história

A paranaense Aline Rocha, de 31 anos, fez história nesta terça-feira. A atleta conquistou o primeiro lugar na prova rápida (sprint) de esqui cross-country paralímpico em Ostersund, na Suécia, e tornou-se a primeira latino-americana a ser campeã mundial de um esporte de inverno.

Foi a segunda medalha de Aline no Mundial de esqui cross-country paralímpico. No último domingo, a atleta paralímpica já havia tido ótimo desempenho ao vencer a medalha de bronze na prova de 18 km.

Na modalidade masculina, o Brasil também foi bem representado. O rondoniense Cristian Ribera, de 20 anos, terminou o trajeto de 1 km em 2min45s34 e ficou na terceira posição, atrás de Yerbol Khamitov, do Cazaquistão (2min44s23), e do ucraniano Taras Rad (2min45s07).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Brasil conta com um número recorde na delegação. O comitê é o maior da história do país no Mundial de esqui cross-country paralímpico. São nove pessoas no total: cinco atletas e quatro profissionais da comissão técnica.