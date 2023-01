Bia Haddad vence norte-americana e avança às quartas do WTA 500

Beatriz Haddad garantiu mais uma vitória no WTA 500 de Adelaide 2 nesta quarta-feira, 11, e avançou às quartas de final do campeonato após bater a norte-americana Amanda Anisimova.

A paulista acumulou parciais de 6/4 e 7/5, em 1h59 de confronto. Pela frente, enfrentará a vencedora da partida entre a espanhola Paula Badosa e a lucky-loser estoniana Kaia Kanepi.





