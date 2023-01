Fortaleza Basquete Cearense engata terceira vitória consecutiva e sobe na tabela do NBB

Com a sequência positiva, o Carcalaion subiu para a 13ª posição e encostou na zona de playoffs

Nesta segunda-feira, 9, Fortaleza Basquete Cearense triunfou mais uma vez no Novo Basquete Brasil (NBB). Com um final de jogo emocionante, o Carcalaion bateu o BRB Brasília por 82 a 80 e chegou ao terceiro triunfo consecutivo na competição nacional.

Anteriormente, o time já havia vencido o Caxias do Sul e o Unifacisa. Com a sequência positiva, o Carcalaion subiu para a 13ª posição com 22 pontos e encostou na zona de playoffs.

O desempenho das últimas partidas anima o torcedor, que sofreu bastante no início do torneio e agora sonha com uma vaga na fase mata-mata. Em 17 jogos disputados, o Fortaleza Basquete Cearense venceu cinco.

Embalado, o Carcalaion retorna às quadras nesta quarta-feira, 11, diante do Cerrado, às 20 horas. O jogo também será realizado em Brasília, no Ginásio ASCEB.

Confira os três próximos jogos do Carcalaion:

Cerrado x Fortaleza Basquete Cearense - 11/01

Fortaleza Basquete Cearense x São José - 16/01

Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo - 31/01

