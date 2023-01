Damar Hamlin recebe alta em Cicinnati e segue recuperação em Buffalo

O jogador do Buffalo Bills, Damar Hamlin, recebeu alta do hospital onde estava se recuperando em Cincinnati na última segunda-feira, 10, uma semana depois de sofrer uma parada cardíaca durante um jogo da NFL, e continuará recuperação em um centro médico em Buffalo.

"Estamos entusiasmados e orgulhosos em compartilhar que Damar Hamlin recebeu alta do hospital e voltou para Buffalo", disse o UC Medical Center.

"Ele está bem e esta é a próxima etapa de sua recuperação", acrescentou o comunicado médico.

Em postagens no Twitter, Hamlin agradeceu à equipe médica de Cincinnati enquanto prestava homenagem ao apoio em todo o mundo dos esportes.

"Muito agradecido pelos cuidados incríveis que recebi na UCMC", escreveu Hamlin, acrescentando que a equipe de seu novo hospital, o Buffalo General Medical Center, "já me fez sentir em casa. Ver o mundo reunido ao meu redor no domingo foi realmente uma sensação incrível".

"O amor que todos me mostraram é o mesmo amor que pretendo retribuir ao mundo e muito mais", acrescentou o jogador.

Headed home to Buffalo today with a lot of love on my heart.



Watching the world come together around me on Sunday was truly an amazing feeling.



The same love you all have shown me is the same love that I plan to put back into the world n more.



Bigger than football!