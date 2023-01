Rede Cuca chega à 12ª derrota na Superliga de Vôlei e segue sem pontuar no torneio

Primeira equipe cearense da história a participar da primeira divisão da Superliga Masculina de Vôlei, a Rede Cuca tem encontrado dificuldades em sua temporada de estreia e ainda não conseguiu vencer na competição. Na última segunda-feira, 9, o time perdeu para o Minas por três sets a zero, em jogo atrasado válido pelo primeiro turno, e amargou a 12ª derrota consecutiva.

Reynaldo Green, recuperado de um quadro de chikungunya, foi o principal destaque da Rede Cuca no duelo contra o Minas em Belo Horizonte. O oposto terminou a partida como maior pontuador da equipe, com 14 bolas cravadas, desempenho que não foi suficiente para evitar os placares negativos de 25/18, 25/19 e 25/14, construído sob amplo domínio dos mineiros.

O revés sofrido para o Minas mantém a Rede Cuca na lanterna, com nenhum ponto conquistado. Neste recorte de disputa do campeonato, o time cearense totalizou apenas três sets vencidos, contra São José (1 a 3), Sesi (1 a 3) e Café Vasconcelos (1 a 3), e perdeu 36 — ou seja, em nove dos 12 embates a equipe deixou a quadra com derrota por 3 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Restando dez confrontos para o término da Superliga, o time comandado por Marcelo Negrão terá que protagonizar uma reação heroica para não ser rebaixado à segunda divisão do torneio nacional. No atual cenário, sete pontos separam a Rede Cuca do Montes Claros América Vôlei, primeira equipe fora da zona de descenso, e seis do Brasília Vôlei, 11º. Segundo regulamento, há três formas de pontuar na competição.

A primeira é vencendo por três sets a zero ou três sets a um. Nesta situação, o time soma três pontos. Caso o triunfo aconteça pelo placar de três sets a dois, a pontuação recebida pelo triunfante diminui para dois, enquanto o derrotado ganha um ponto.

A próxima sequência de jogos, entretanto, não é simples. A Rede Cuca, que desembarcou em Fortaleza nesta terça-feira, 10, terá até sábado para se preparar para um novo desafio fora de casa. No domingo, elenco e comissão técnica viajam para Campinas, em São Paulo, onde enfrentarão o Vôlei Renata. Na próxima sexta, o adversário será o Café Vasconcelos, novamente longe da capital cearense.