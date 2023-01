Fortaleza BC contrata o ala americano CJ Williams para o restante do NBB

O atleta é o último reforço do Carcalaion para a temporada de 2022/2023 do NBB. Ele já está regularizado e à disposição do técnico Flávio Espiga

Buscando deixar a parte de baixo da tabela do Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense reforçou o elenco do técnico Flávio Espiga. Na tarde desta segunda-feira, 9, o Carcalaion anunciou a chegada do ala americano CJ Williams para o restante da temporada.

O ala, inclusive, já está regularizado e com o restante do elenco do Fortaleza BC na capital do país. Nesta segunda-feira, 9, o time cearense enfrenta o Brasília pela 13ª rodada do NBB, às 19h30min, no Ginásio Arena BRB Nilson Nelson. O jogo será transmitido pelo YouTube.

O prazo para inscrições de atletas no NBB de 2022/2023 está encerrado. Portanto, com a chegada de CJ Williams, o Fortaleza BC encerrou a fase de contratações e fechou o elenco para o restante da temporada.

Sobre o reforço

CJ Williams, de 25 anos e de 2,01m, é natural de Richmond, nos Estados Unidos. Recentemente, o ala teve uma passagem pelo basquete de Luxemburgo, onde conquistou 19.4 pontos de média. Além disso, o atleta participou do showcase da NBA HBCU de 2022.

