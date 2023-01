Fortaleza anuncia venda de ingressos para confronto diante do Iguatu pelo Campeonato Cearense

Disponíveis na quarta-feira, 11, para venda, bilhetes custam a partir de R$ 20 para acompanhar a primeira partida do Leão na temporada 2023. Check-in do sócio torcedor começa na manhã desta segunda

O Fortaleza anunciou o início das vendas dos ingressos para sua estreia na temporada de 2023. Válida pela primeira rodada do Campeonato Cearense, a partida será diante do Iguatu e acontece no Estádio Presidente Vargas, no sábado, 14 de janeiro. Bilhetes custam a partir de R$ 20.

Já nesta segunda-feira, 9, sócio-torcedores poderão realizar o check-in do confronto, a partir das 10 horas. Devido à capacidade reduzida do PV, o clube pede a colaboração dos torcedores, para que façam o registro apenas aqueles que “realmente pretendem ir ao jogo”.

A venda dos demais ingressos, por sua vez, começa na quarta-feira, 11, tanto pelo meio físico como digital. No dia do jogo também será possível adquirir as entradas pela Bilheteria do Setor Azul e Amarelo do Estádio Presidente Vargas.

Confira os dias e horários de abertura de check-in de cada plano:

- 09/01 (seg) | 10h: Conselheiro e Proprietário

- 09/01 (seg) | 14h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

- 10/01 (ter) | 8h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

- 10/01 (ter) | 14h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

Confira os preços dos ingressos para Fortaleza x Iguatu

- Arquibancada Azul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Arquibancada Amarela: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Arquibancada Laranja: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Arquibancada Amarela Extra (Visitante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Cadeiras Sociais: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)



