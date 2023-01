Fortaleza recebe solicitação de empréstimo por David da Hora

Diretoria do Juventude-RS procurou o Tricolor para tentar a contratação do atacante de apenas 23 anos, por empréstimo

A diretoria do Fortaleza foi procurada pelo Juventude-RS, que deseja a contratação do atacante David da Hora. A ideia do time gaúcho é contar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada.

Com 23 anos, o jogador tem contrato com o Tricolor até 2025, mas ainda não teve espaço no time principal do Fortaleza. Ele não está treinando com o restante do elenco do clube, na pré-temporada, o que aumenta a probabilidade de empréstimo.

Já foram emprestados pelo Fortaleza nesta temporada os jogadores Edinho (Sport), Matheus Vargas (Sport) Igor Torres (Atlético-GO) e Bruno Melo (Goiás). O volante Fabrício Baiano também tem acerto encaminhado com o Avaí, também por empréstimo.

A diretoria do Fortaleza deve resolver a situação nos próximos dias. O Juventude vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023.



