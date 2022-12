Referência do kitesurf no Ceará, alemão de 84 anos está hospedado em hotel na Taíba

A referência do Kitesurf cearense, o alemão Ruediger Ran, de 84 anos, está hospedado no hotel Vila Marola, na Taíba Nova. Ele é um dos praticantes mais velhos do esporte no mundo e expressou o desejo de trocar definitivamente a Alemanha pelo litoral cearense para estar mais próximo do lugar favorito.

Natural de Ravensbrug, Ruediger Ran visita há 10 anos a Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante – cidade a 622,5km da capital Cearense –, onde julga ser o lugar que o fornece a paz interior que buscava durante a vida, mesmo tendo viajado para mais de 10 países velejando. Um dos motivos para o alemão gostar da praia cearense é a temperatura da água, que ele julga ser “muito favorável”.

Segundo o gerente do Vila Marola, Albertino Araújo, ele chega a fazer 12 voltas, a depender do vento, e que a praia proporciona aos atletas de kitesurfe o trajeto de ida e volta. Apesar das altas ondas, características da Praia da Taíba, elas nunca foram empecilhos para Ruediger, que tem o respeito de campeões da modalidade, como Paula Novotna, Mitu Monteiro e Aaron Madlon, que o já encontraram no hotel.

Hotel conta com escola de kitesurfe

Além da hospedagem, o Vila Marola também conta com uma escola para a prática do esporte. O estabelecimento funciona há 14 anos e dispõe de 28 apartamentos – todos com vista para o mar – e nenhum conta com televisão, uma vez que a proposta é aproveitar a natureza e o ambiente. O restaurante tem culinária focada em pescados e frutos do mar e não utiliza ingredientes industrializados.

