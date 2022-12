Garoto cearense faz história ao conquistar o título European Kids IBJJF de Jiu-Jitsu

O garoto João Victor, mais conhecido como João Flashboy, deu um show de jiu-jitsu em Dublin, na Irlanda, e levou o nome do Brasil ao lugar mais alto do pódio do European Kids IBJJF, realizado no dia 4 de dezembro deste ano.Com apenas 14 anos, a promessa se tornou o primeiro cearense a conquistar tal feito.

Mesmo com pouco tempo de carreira, o lutador acumula mais de 200 medalhas, sendo a maioria de ouro. Seus únicos patrocinadores eram seus pais e o empresário Tarcio Lira, conhecido como o Paraíba, que sempre acreditaram e patrocinaram os campeonatos nacionais e outras atividades ligadas ao Jiu-jitsu. Ademais, o Bolsa Esporte de Fortaleza também ajudou o atleta nas suas conquistas.

“A conquista foi maravilhosa, treinei e me esforcei muito para conseguir mais esse título. Também sou muito grato a toda imprensa cearense que me exaltou e assim consegui alguns patrocínios. O Paraíba foi o primeiro acreditar em mim, quando ninguém ainda me conhecia. Com esforço consegui o Bolsa Esporte de Fortaleza e com ampla divulgação da mídia, veio o Sesi e os outros patrocinadores. Sou só gratidão! E logo virá mais títulos importantes”, afirmou João.



