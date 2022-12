Cearenses sobem ao pódio e dominam 2º dia do Jeri Wingfoil Cup

O segundo dia do campeonato “Jeri Wingfoil Cup” teve soberania cearense no pódio. Edvan Souza e Lidiane Sanders fizeram as melhores manobras no mar e garantiram a vitória na categoria masculino e feminino da modalidade wave/freestyle.

A conquista para Edvan foi especial. Isso porque o atleta é nativo de Jijoca de Jericoacoara, o que torna a subida ao pódio ainda mais simbólica. "Todo mundo tá fazendo, é o esporte do momento", contou empolgado o competidor sobre sua relação com o Wingfoil.

Já Lidiane Sanders é uma praticante original de Kitesurf e nasceu em Paracuru, município onde dá aulas particulares da modalidade. A atleta treina o Wingfoil há dois anos e tem cultivado uma relação de paixão com o esporte. "Acho o wing mais seguro, não tem aquelas linhas", resumiu a atleta.

O evento esportivo, que teve início no último dia 13 e acontece até domingo, 18, está sendo realizado de forma inédita na praia de Jericoacoara, em frente à pousada Vila Kalango.