Fifa confirma Marrocos como sede do Mundial de Clubes em 2023

Flamengo e Real Madrid já têm vaga assegurada diretamente para a semifinal, uma vez que são os atuais campeões continentais da América do Sul e do Europa, respectivamente

O conselho da Fifa, reunido em Doha, no Catar, definiu nesta sexta-feira, 16, que o Mundial de Clubes será realizado no Marrocos. O torneio será disputado dos dias 1º a 11 de fevereiro de 2023.

O Flamengo já tem presença marcada na competição. O Rubro-Negro está classificado diretamente para a semifinal após vencer a Copa Libertadores ao bater o Athletico-PR por 1 a 0, com gol de Gabigol. O Real Madrid também conseguiu vaga direta. O clube espanhol é o atual campeão Liga dos Campeões, troféu que foi erguido após o time levar a melhor diante do Liverpool por 1 a 0, com tento de Vinícius Júnior.

Vale destacar que mudanças no calendário da Recopa Sul-Americana serão feitas. A competição, disputada entre Flamengo e Independiente Del Valle, estava prevista para acontecer nos dias 8 e 15 de fevereiro. Sendo assim, a Conmebol terá de remanejar as datas.

Além das equipes citadas, o Mundial de Clubes ainda terá a participação do Seattle Sounders, campeão da Champions da Concacaf, e do Auckland City, campeão continental da Oceania. O representante asiático ainda está indefinido.

O Al-Ahly também conseguiu vaga, já que o campeão africano é o Wydad Casablanca, do próprio Marrocos, país-sede. Com isso, o regulamento define que o lugar deve ser ocupado pelo vice-campeão continental da África.





