Morre Isabel Salgado, ícone do vôlei brasileiro, aos 62 anos

A ex-jogadora de vôlei e vôlei de praia Isabel Salgado, conhecida como Isabel do Vôlei, morreu nesta quarta-feira, 16. Segundo informações do portal Uol, a ex-atleta, de 62 anos, sofria da rara Síndrome Aguda Respiratória do Adulto (SARA). A atleta teria dado entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã dessa terça-feira, 15, onde foi entubada. Isabel sofreu uma parada cardíaca às 4h da manhã de hoje.

Isabel é considerada um dos grandes nomes do vôlei brasileiro. Na ultima segunda-feira, 14, a ex-jogadora havia sido incluída no grupo de transição do Esporte, para governo do presidente eleito Lula.

Ainda conforme o Uol, a morte de Isabel foi confirmada pela produtora de cinema Paula Barreto, em mensagem no grupo Esporte Pela Democracia. "Fiz um call com ela na segunda feira. Ela estava super gripada . Falei para ela ir a um hospital, ela me disse que já tinha ido e testado negativo para Covid. Na segunda a noite foi dormir passou mal. Deixou para ir para o hospital Sírio na terça de manhã”, disse a cineasta.

“Quando acordou na terça já estava bem pior. Internou no Sírio já no CTI. Detectaram uma bactéria que já tinha tomado todo o pulmão. Foi entubada e teve uma parada cardíaca às 4h da manhã de hoje", escreveu Paula. A produtora teria recebido a informação da irmã da Isabel, Inês, que é figurinista do filme que as duas estavam produzindo.

Maria Isabel Barroso Salgado nasceu no Rio de Janeiro. A atleta foi revelada no Flamengo e fez história ao ser a primeira jogadora brasileira de volei a atuar em um time europeu, no Modena, da Itália, em 1980. Isabel jogou nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. Na época, a seleção brasileira de vôlei feminino ainda dava seus primeiros passos na profissionalização.

Isabel Salgado é mãe de Pilar, sua filha mais velha, além de Maria Clara Salgado, Pedro Solberg e Carol Solberg, que se tornaram atletas de vôlei de praia. Aos 55 anos, Isabel Salgado adotou Alison, na época, o filho era um adolescente de 14 anos. A ex-atleta ajudava a cuidar da carreira dos filhos. Isabel também deixa cinco netos.



