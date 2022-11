Três cearenses sobem ao pódio no Circuito Brasileiro de Kitesurf

Os nordestinos brilharam e subiram ao lugar mais alto do pódio no Circuito Brasileiro de Kitesurf (CBK). Realizado na Taíba, o torneio faz parte da Copa Kitley The Worlds 2022, a qual tem garantido a festa em particular dos cearenses, como Davi Ribeiro (categoria até 14 anos), Ismael Morais (até 18) e Carlos Mário (grupo de elite), campeões em suas respectivas categorias.

Na rodada realizada nessa segunda-feira, 14, competidores das categorias Juvenil, Juvenil-Pró e Elite-Pró foram para a água mostrar suas habilidades. Disputado na Lagoa da Barra (conhecida como a "Lagoa do Kite"), na Taíba, o CBK contou com 16 atletas inscritos de diversos estados brasileiros.

Todos os atletas participantes fazem parte do novo ranking brasileiro do esporte aquático, que permite projeções para os mundiais nos próximos anos.

Dentro da Copa Kitley The Worlds e no fim de semana prévio, Carlos Mário já tinha obtido a terceira posição no Circuito Mundial da GKA, seguindo o vice-campeão Manoel Soares (Piçarrinha, Piauí) e o campeão 2022, o italiano Gianmaria Coccoluto. O outro vencedor do CBK foi Davi Ribeiro, que também disputou a rodada final do Circuito Mundial, e demonstrou notável projeção como competidor para os próximos anos.

Foto: Divulgação

A Copa Kitley continua até o dia 27 de novembro com as finais dos mundiais da GKA para as modalidades do KiteWave, Hydrofoil e Wingfoil. A próxima competição programada é a final do Circuito Mundial de Wingfoil da GWA (Global Wingfoil Association), disputada entre os dias 16 e 20 de novembro, na praia da Taibinha, próxima dos hotéis e do centro da localidade.

Nela, 50 atletas de mais de 20 países estão inscritos para disputar a final de Wingfoil, incluindo destaques internacionais como José Estredo, Christopher Wolfe e Xavier Corr. Para acompanhar as emoções aquáticas, o público pode comparecer à Praia da Taíba a partir das 9 horas entre os dias 15 e 27 de novembro.







