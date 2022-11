Ana Marcela Cunha conquista hexacampeonato do Circuito Mundial

Neste sábado, 12, a brasileira Ana Marcela Cunha sagrou-se hexacampeã do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas em águas abertas na prova dos 10km. A nadadora ficou em segundo lugar na última etapa do calendário, em Eliat, Israel, e garantiu o título pela sexta vez.

A atleta terminou a disputa com o tempo de 1h56min23s60, pouco atrás australiana Chelsea Gubecka, com 1h56min19s80. Ana Marcela já havia vencido o torneio em 2010, 2012, 2014, 2018 e 2021.

A brasileira subiu ao pódio em todas as etapas anteriores do Circuito: ouro em Portugal e na França, e prata no Canadá. Ela chegou em Israel empatada com a holandesa Sharon Van Rouwendaal na liderança da classificação geral.

Para conquistar o hexacampeonato, bastava encerrar a prova à frente da adversária, justamente o que aconteceu. A nadadora de 30 anos ficou com a prata, enquanto Rouwendaal foi a quinta colocada, marcando 1h56min28s20.

Nesta temporada, Ana Marcela também conquistou o ouro nas provas de 25km e 5km no Campeonato Mundial em Budapeste.