Luisa Stefani comemora vitória e exalta retorno ao saibro no WTA 125 de Buenos Aires

Brasileiras aguardam as suas adversárias das quartas de final, que sairão do duelo entre as húngaras Reka Jani e Panna Udvardy e as sul-coreanas Su Jang e Xiaodi You

Nesta terça-feira, 15, a brasileira Luisa Stefani estrou com vitória no WTA 125 de Buenos Aires, torneio disputado no saibro, com 115 mil dólares de premiação. Ao lado de Ingrid Martins, a tenista venceu a dupla norte-americana formada por Anna Rogers e Christina Rosa por parciais de 6/2 e 7/5.

Agora, as brasileiras aguardam as suas adversárias das quartas de final, que sairão do duelo entre as húngaras Reka Jani e Panna Udvardy e as sul-coreanas Su Jang e Xiaodi You.

"Boa estreia, ótimo jogar com a Ingrid. Fazia tempo que não jogava com uma brasileira, é bom poder falar português em quadra, tivemos a chance de treinar juntas semana passada na Billie Jean King Cup, então foi um bom jogo para continuar construindo em cima dele", disse Luisa Stefani.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2021, ao lado de Laura Pigossi, a brasileira retornou recentemente de lesão e vai, aos poucos, retomando o ritmo das competições. Nesta terça-feira, Stefani voltou a jogar no saibro.

"Meu primeiro jogo no saibro desde maio do ano passado, superfície totalmente diferente da quadra rápida. Ainda voltando da recuperação, há muita coisa para melhorar, mas muitos aspectos positivos. Boa vitória e outra chance para melhorar no próximo jogo", concluiu a tenista.

Tags